Билеты на бои Гвоздика, Усика и Ломаченко можно купить в Киеве

Уже в ближайшую субботу в пригороде Вашингтона состоится вечер бокса, в котором примут участие сразу три украинских боксера! 8 апреля свой бои проведут Александр Гвоздик, Александр Усик и Василий Ломаченко. Соперником Василия станет американец Джейсон Соса, а на кону боя будет стоять титул чемпиона мира WBO. Александр Усик будет защищать свой чемпионский титул в противостоянии с непобедимым американцем Майклом Хантером. Александр Гвоздик в 10-раундовом поединке встретится с кубинцем Юниески Гонсалесом.

У партнеров Sport.ua осталось три билета на этот «украинский» боксерский вечер. Цена билета – 150 долларов. Билеты электронные, так что их имеют возможность приобрести фаны наших боксеров как из Украины, так и из США или других стран.