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Билеты на бои Гвоздика, Усика и Ломаченко можно купить в Киеве

Стоимость билетов – 150 долларов

  • 03.04.2017 10:51
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Билеты на бои Гвоздика, Усика и Ломаченко можно купить в Киеве
Уже в ближайшую субботу в пригороде Вашингтона состоится вечер бокса, в котором примут участие сразу три украинских боксера!  8 апреля свой бои проведут Александр Гвоздик, Александр Усик и Василий Ломаченко. Соперником Василия станет американец Джейсон Соса, а на кону боя будет стоять титул чемпиона мира WBO.  Александр Усик будет защищать свой чемпионский титул в противостоянии с непобедимым американцем Майклом Хантером. Александр Гвоздик в 10-раундовом поединке встретится с кубинцем Юниески Гонсалесом.  
 
У партнеров Sport.ua осталось три билета на этот «украинский»  боксерский вечер.  Цена билета – 150 долларов. Билеты электронные, так что их имеют возможность приобрести фаны наших боксеров как из Украины, так и из США или других стран.   
 
Справки: +38 098 542 7118, sport_tour@ukr.net

Источник — Sport.ua

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