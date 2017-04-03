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Деонтей УАЙЛДЕР: «По сравнению с Джошуа нахожусь в другой лиге»

Американский боксер считает, что может подстроиться под любого противника

  • 03.04.2017 14:39
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, американский боксер Деонтей Уайлдер, заявил, что считает себя сильнее обладателя пояса IBF в дивизионе Энтони Джошуа, считая, что его бой с британцем стал бы самым ожидаемым событием года.

По мнению Уайлдера, главное его преимущество – опыт и умение адаптироваться в ринге под любого соперника. «Я уверен, что выше уровнем, чем Джошуа, - цитирует Уайлдера Sky Sports со ссылкой на Fight Hype. – Я уже довольно долго в игре и очень опытен. Я дрался с разными по стилю бойцами и могу подстроиться под любого, качественно выполняя в ринге свою работу. Я уверен, что по сравнению с Джошуа нахожусь в другой лиге, если вы сравниваете нас».

Как отметил американец, он хочет заполучить объединительный боя с Джошуа, если последний 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» победит Владимира Кличко, а также убежден, что он лучше британского чемпиона. «Если вы посмотрите на Джошуа, Кличко и Паркера, у которого есть пояс чемпиона мира WBO, и захотите организовать бой кого-то из них со мной, то вы сами скажите, какой поединок будет самым интересным. Большинство считает, что мой бой с Джошуа станет самым захватывающим, и я согласен с этим».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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