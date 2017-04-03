Перекупщики продают билеты на бой Кличко – Джошуа за 35 тысяч фунтов

Чем меньше времени остается до главного боя года в супертяжелом весе, в котором 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» сойдутся в ринге чемпион мира по версии IBF, британский боксер Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко, тем сильнее ажиотаж вокруг предстоящего поединка. Все билеты на вечер бокса, ради которого вместимость главной арены Британии увеличили до 90 000, были проданы в общей сложности за несколько часов. Впрочем, сейчас можно приобрести билеты у перекупщиков на специализированных сайтах. Правда, цена на «тикеты» кусается.



Как сообщает DailyMail, на Viagogo в продаже появился билеты в VIP-зону рингсайда. Стоимость билета вместе с услугами платежной системы – 35 199 фунтов 12 пенсов. Самый дешевый билет, продающийся через этот сайт, стоит 100 фунтов и 4 пенса.

Если сравнивать стоимость предложенных с предложениями на других порталах, то диапазон цен существенно отличается. По данным издания, на GetMeIn самый дешевый билет продается по цене в 110 фунтов, а самый дорогой — за 990 фунтов стерлингов. Сайт Seatwave предлагает билеты от 129,99 фунтов до 1869.81 фунта, а портал StubHub – от 115 фунтов до 17 926,5 фунтов.



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.