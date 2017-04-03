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ЧИСОРА: «Если боксерам хорошо платят, можно драться и не за титул»

Американский боксер считает, что бой с Хелениусом оправдает ожидания болельщиков

  • 03.04.2017 18:33
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Британский супертяжеловес Дерек Чисора, которому 27 мая в Хельсинки предстоит сразиться за титул WBC Silver с финном Робертом Хелениусом, прокомментировал возможный реванш со своим соотечественником Диллианом Уайтом.
 
По словам Чисоры, он готов вновь выйти в ринг с Уайтом, котрому он проиграл 10 декабря в бою за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC, если ему предложат хорошие денежные условия.

«Реванш с Уайтом состоится. Если он выиграет свой следующий поединок и условия соглашения устроят нас обоих, мы будем драться. Если быть честным, хороший бой не обязан проводиться за титул, если боксерам хорошо платят», — приводит слова Чисоры Sky Sports.

Источник — Klitschko-brothers

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