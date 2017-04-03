ЧИСОРА: «Если боксерам хорошо платят, можно драться и не за титул»

Британский супертяжеловес Дерек Чисора, которому 27 мая в Хельсинки предстоит сразиться за титул WBC Silver с финном Робертом Хелениусом, прокомментировал возможный реванш со своим соотечественником Диллианом Уайтом.



По словам Чисоры, он готов вновь выйти в ринг с Уайтом, котрому он проиграл 10 декабря в бою за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC, если ему предложат хорошие денежные условия.



«Реванш с Уайтом состоится. Если он выиграет свой следующий поединок и условия соглашения устроят нас обоих, мы будем драться. Если быть честным, хороший бой не обязан проводиться за титул, если боксерам хорошо платят», — приводит слова Чисоры Sky Sports.