Кличко перенес свой тренировочный лагерь в Гоинг

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF, британцем Энтони Джошуа, заключительный этап подготовки к бою традиционно проводит в австрийском Гоинге.

После работы в Киеве команда Кличко переехала в Альпы, где пройдут три заключительные недели подготовки. В лагерь Владимира подъехали и спарринг-партнеры, среди которых и французский боксер Жоан Дюопа.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.