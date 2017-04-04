Томаш Адамек вернется на ринг

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях 40-летний поляк Томаш Адамек (50-5, 30 КО) планирует вернуться на ринг. Его возвращение предварительно запланировано на 24 июня в Гданьске, Польша.
Напомним, что Адамек не выходил в ринг с апреля прошлого года, когда он проиграл нокаутом в десятом раунде американцу Эрику Молине.
Источник — Boxingnews
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