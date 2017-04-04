Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Томаш Адамек вернется на ринг

Возвращение польского боксера запланировано на 24 июня

  • 04.04.2017 15:55
  • 164 просмотров
  • 0 комментария
Метки
karate.ru, Томаш Адамек
© karate.ru, Томаш Адамек

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях 40-летний поляк Томаш Адамек (50-5, 30 КО) планирует вернуться на ринг. Его возвращение предварительно запланировано на 24 июня в Гданьске, Польша.

Напомним, что Адамек не выходил в ринг с апреля прошлого года, когда он проиграл нокаутом в десятом раунде американцу Эрику Молине.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.