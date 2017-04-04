Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Джеральд Вашингтон станет еще одним спарринг-партнером Кличко

Экс-претендент на титул чемпиона мира прибыл в тренировочный лагерь украинского боксера

  • 04.04.2017 15:41
  • 210 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Джеральд Вашингтон
© klitschko-brothers.com. Джеральд Вашингтон

Американский супертяжеловес Джеральд Вашингтон (18-1-1, 12 КО), в феврале в бою за титул чемпиона мира по версии WBC досрочно проигравший обладателю пояса Деонтею Уайлдеру, прибыл в тренировочный лагерь Владимира Кличко, который готовится к запланированному на 29 апреля поединку против Энтони Джошуа.

Заключительный этап подготовки украинский боксер традиционно проводит в австрийском Гоинге. Видео из тренировочного лагеря Владимира 34-летний Вашингтон, рост которого составляет 198 см, а размах рук - 208 см., разместил на своей странице в одной из социальных сетей.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.