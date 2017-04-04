Джеральд Вашингтон станет еще одним спарринг-партнером Кличко

Американский супертяжеловес Джеральд Вашингтон (18-1-1, 12 КО), в феврале в бою за титул чемпиона мира по версии WBC досрочно проигравший обладателю пояса Деонтею Уайлдеру, прибыл в тренировочный лагерь Владимира Кличко, который готовится к запланированному на 29 апреля поединку против Энтони Джошуа.
Заключительный этап подготовки украинский боксер традиционно проводит в австрийском Гоинге. Видео из тренировочного лагеря Владимира 34-летний Вашингтон, рост которого составляет 198 см, а размах рук - 208 см., разместил на своей странице в одной из социальных сетей.
Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.
Источник — Klitschko-brothers
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