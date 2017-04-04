Спарринг-партнер Фьюри: «Тайсон отпрыгал все четыре раунда»

Британский супертяжеловес Дэниэл Дюбуа, которому 8 апреля боем в Манчестере против Маркуса Келли (1-0) предстоит дебютировать на профессиональном ринге, рассказал о своих спаррингах с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри, который объявил о своем возвращении в большой бокс.
Фьюри, потерявший свои титулы из-за проблем с допингом и наркотиками и не выходивший в ринг с ноября 2015-го года, уже приступил к спаррингам, планируя в конце мая провести очередной поединок. Одним из партнеров «Цыганского Короля» был Дэниэл Дюбуа, которому пророчат большое будущее в профессиональном боксе. По словам Дюбуа, он провел с Тайсоном четыре раунда спарринга.
«Он отпрыгал все четыре раунда, - цитирует Дюбуа Boxingnewsonline. – Было здорово провести спарринг с чемпионом мира или бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе. Это хороший опыт. Вы точно можете утверждать, он знает, что делает. Он очень опытный. Тайсон – хорошо технически подготовленный боксер, способный наносить удары под разными углами. Он просто запутывает тебя в ринге, он очень умный боец».
Источник — Klitschko-brothers
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.