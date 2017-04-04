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Виктор Выхрист и Кристиан Тун – спарринг-партнеры Владимира Кличко

Украинский супертяж начал работу в Австрии

  • 04.04.2017 19:38
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Виктор Выхрист и Кристиан Тун – спарринг-партнеры Владимира Кличко

Стали известны еще два спарринг-партнера Владимира Кличко, который в австрийском Гоинге проводит заключительный этап подготовки к запланированному на 29 апреля поединку против чемпиона IBF, британского боксера Энтони Джошуа.

В команду, которая помогает украинцу готовиться к поединку против Джошуа, кроме уже упоминавшихся Жоанна Дюопа, Джеральда Вашингтона и Руана Виссера, вошли известный украинский супертяжеловес, чемпион Украины среди любителей в супертяжелом весе и участник Всемирной серии бокса, 24-летний боксер клуба «Украинские атаманы» Виктор Выхрист (рост 197 см.) и итальяно-немецкий супертяжеловес-аматор Кристиан Тун, рост которого составляет 203 см.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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