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Тренер Леннокса Льюиса: «Мой выбор – Кличко»

Гарольд Найт поделился ожиданиями от поединка украинца с британцем Энтони Джошуа

  • 05.04.2017 10:21
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Гарольд Найт, помогавший легендарному Эмануэлю Стюарду в работе с Ленноксом Льюисом, сделал свой прогноз на запланированный на 29 апреля бой Кличко – Джошуа, отдав предпочтение украинцу.

По словам Найта, на стороне Кличко слишком много опыта, знаний и огневой мощи, и эти козыри превосходят молодость, скорость и напор Джошуа. «Очень интересный, очень интригующий бой, - цитирует Найта boxing247. - Мой выбор – Кличко. Причина проста. Опыт. У Кличко 68 поединков в профи, у Джошуа – 18. Плюс, у Владимира гораздо больше боев чемпионских боев, чем у Джошуа. Движение тоже лучше у Кличко. Сила? Думаю, в этом компоненте бойцы равны. Крепость подбородка? Об этом, применительно к Джошуа мы не знаем, так как никто подбородок британца серьезно не проверял. Сможет ли Джошуа выдержать силу, скорость и напор уже возрастного бойца, который не собирается передавать эстафету царствования? Все может случиться в бою двух нокаутеров, тем более в супертяжелом весе, но, на мой взгляд, все предыдущие противники Джошуа вряд ли подготовили британца к большому бою так рано».

Как отметил Найт, длительный просто Владимира, не выходившего в ринг с ноября 2015-го после боя с Тайсоном Фьюри, может дать о себе знать, но все же он уверен в победе Кличко. «Время не щадит никого. Прошло много времени после боя Кличко с Фьюри, и мы сможем оценить, насколько такой длительный простой играет большую роль, поскольку Джошуа в этот период был активен. В этом поединке есть несколько нематериальных факторов, но я ставлю на Кличко».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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