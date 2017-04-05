Хорватский гигант поможет Кличко подготовиться к бою с Джошуа

Чемпион Европы 2015 года и бронзовый призер Олимпиады в Рио – хорватский супертяж Филип Хргович – будет помогать Владимиру Кличко в качестве спарринг-партнера готовиться к запланированному на 29 апреля поединку против обладателя титула IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Об этом Хргович, сообщил на своей странице в одной из социальных сетей, опубликовав фотографию с Владимиром из тренировочного лагеря украинца в австрийском Гоинге. «Меня пригласили стать спарринг-партнером Кличко, чтобы помочь ему подготовиться к бою с Энтони Джошуа, который является одним из самых важных в карьере украинца. С нетерпением жду предстоящих тренировок и спаррингов. Уверен, что смогу быть полезным», - написал хорватский боксер.

Хргович – не новичок в тренировочном лагере Владимира. Хорват помогал украинцу в подготовке к несостоявшемуся реваншу с Тайсоном Фьюри. Кроме того, в активе Филипа, известного также по выступлениям во Всемирной серии бокса, работа в тренировочном лагере Дэвида Хэя. По неофициальной информации, именно в спарринге с Хрговичем Хэй получил рассечение, из-за которого был вынужден в осенью 2013-го отменить поединок с "Цыганским Королем".

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.