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Поветкин проведет следующий бой 1 июля в Москве

В программе вечера также выступят Эдуард Трояновский, Алексей Папин и другие

  • 05.04.2017 15:33
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reporter-ua.com. Александр Поветкин
© reporter-ua.com. Александр Поветкин

Российский супертяжеловес Александр Поветкин, из-за проблем с допингом исключенный из рейтингов WBC, IBF и Европейского боксерского совета, выйдет на ринг уже летом. Соперник россиянина пока неизвестен.

Об этом сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы «Русского Витязя». Как говорится в сообщении, «бой с участием Поветкина возглавит крупный турнир, а в программе вечера также выступят Эдуард Трояновский, Алексей Папин и другие».

Россиянин провалил два допинг-теста за год. Впервые – весной 2016-го, когда в его анализах были обнаружены следы мельдония и бой против Деонтея Уайладера был отменен. Во второй раз – в декабре, когда из-за положительного теста на запрещенный препарат остарин был отменен бой с Бермейном Стиверном, а Поветкин вынужден был драться против Жоанна Дюопа. Положительной оказалась и проба «Б» россиянина. В итоге Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил 37-летнего боксера от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на 250 тыс долларов. Международная боксерская федерация (IBF) исключила Поветкина на год из своих рейтингов.

В феврале команда Поветкина в Нью-Йорке проиграла первую часть судебных разбирательств команде Деонтея Уайлдера и Александра Поветкина. Суд присяжных, рассматривавший исковые заявления американца к россиянину по поводу срыва боя из-за проваленного Поветкиным допинг-теста, а также встречный иск промоутера «Русского Витязя» Андрея Рябинского к американцу по защите чести и достоинства своего подопечного, постановил: российский боксер принимал препарат уже после его запрета.
 
Команда Уайлдера обвиняет Поветкина в употреблении допинга и срыве боя, который должен был состояться весной 2016-го, и требует компенсацию в размере 5 миллионов долларов. Промоутер россиянина в ответ на обвинения американской стороны подал встречный иск о защите чести и достоинства своего боксера на 34,5 млн.

«В июне 2017 года истекает условная дисквалификация бойца (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). Это значит, что на момент боя (1 июля 2017 года) Поветкин юридически не будет иметь никаких ограничений», - говорится в заявлении на сайте компании «Мир бокса».

Источник — Klitschko-brothers

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