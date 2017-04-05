Сергей КОВАЛЕВ: «Уорд, я завершу твою боксерскую карьеру»

Ой да снимайте сколько угодно. Что за инструмент давления..

та не, это у вас песенка про самый популярный клуб страны и СНГ, опираясь на фейки Одноклсаников

Даєш весь чемпіонат у Львові! У нас два супер стадіони з супер полянами ( стадіон "У...