Сергей КОВАЛЕВ: «Уорд, я завершу твою боксерскую карьеру»

Российский боксер Сергей Ковалев и американец Андре Уорд обменялись острыми репликами после согласования деталей боя-реванша.
«Я сделаю все быстро и ласково. Ты получил то, о чем просил. Теперь увидимся 17 июня. Оставь оправдания дома», – цитирует Уорда Boxingscene.
«Будь готов, ублюдок. Я завершу твою боксерскую карьеру», – ответил Ковалев.
Напомним, в первом бою американец победил по очкам.
Источник — Евроспорт
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