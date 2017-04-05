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Сергей КОВАЛЕВ: «Уорд, я завершу твою боксерскую карьеру»

Россиянин и американец обменялись угрозами после согласования деталей боя-реванша

  • 05.04.2017 16:19
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Lenta.ru. Сергей Ковалев
© Lenta.ru. Сергей Ковалев

Российский боксер Сергей Ковалев и американец Андре Уорд обменялись острыми репликами после согласования деталей боя-реванша.

«Я сделаю все быстро и ласково. Ты получил то, о чем просил. Теперь увидимся 17 июня. Оставь оправдания дома», – цитирует Уорда Boxingscene.

«Будь готов, ублюдок. Я завершу твою боксерскую карьеру», – ответил Ковалев.

Напомним, в первом бою американец победил по очкам.

Источник — Евроспорт

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