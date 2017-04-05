ФОРМАН: «Если Кличко победит Джошуа, весь боксерский мир перевернется»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, завоевавший свой последний титул в без малого 46 лет, 68-летний Джордж Форман заявил, что запланированный на 29 апреля поединок с Владимиром Кличко станет для обладателя титула IBF Энтони Джошуа первым серьезным испытанием.



Об этом американский ветеран рассказал в интервью Sport Bild. «Кличко знает, как победить и как грамотно использовать свою антропометрию, - заявил Форман. - Если он снова выиграет титул чемпиона мира - о Боже, представьте себе, что это будет! Если Кличко победит Джошуа, весь боксерский мир перевернется с ног на голову. Но я уверен, что где-то в мире есть тяжеловес, который побьет мой рекорд. Всегда найдется кто-то 45-ти или 46-летний, который в нужный момент ударить правой и сотрет мой рекорд».



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.