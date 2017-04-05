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Менеджер Кличко: «Мы больше не хотим иметь дел с Тайсоном Фьюри»

Бернд Бенте заявил, что украинский боксер больше не заинтересован в матче-реванше

  • 05.04.2017 17:48
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sport-express.ua. Бернд Бенте
© sport-express.ua. Бернд Бенте

Менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Бернд Бенте заявил в интервью Sky Sports, что он больше не заинтересован в матче-реванше Владимира с британцем Тайсоном Фьюри.

«Никто из нас больше не хочет иметь дела с этими людьми, а особенно я. Мы потеряли целый год из-за них, а Владимиру ведь уже не 18. Владимир очень хотел бы провести такой реванш, потому что он знает, что это просто был не его день. Он хотел доказать людям, и особенно себе, что он может побить этого парня, и что он будет совершенно другим Владимиром Кличко в матче-реванше.

Владимир очень хотел реванша, но он так и не состоялся, и теперь у нас гораздо более сильный соперник и более интересный бой. Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» перед огромной аудиторией. Лучше и не придумаешь», - сказал Бернд Бенте.

Напомним, что сам Владимир Кличко в конце прошлого года, уже после того, как стало известно о его бое с Энтони Джошуа, заявил, что его главной целью все еще остается бой-реванш с Тайсоном Фьюри.

Источник — Boxingnews

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