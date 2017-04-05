Поединок Пакьяо - Хорн состоится 2 июля

Известный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проведет поединок с австралийцем Джеффом Хорном 2 июля.

Ранее стало известно, что бой между Пакьяо и британцем Амиром Ханом, запланированный на май, не состоится.

«Мы подписали контракт на бой с Хорном в среду», - сообщил один из советников Пакьяо, имя которого не разглашается. Подробности финансовых условий сделки, а также место проведения поединка также не сообщаются.