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Поединок Пакьяо - Хорн состоится 2 июля

Подробности финансовых условий сделки, а также место проведения поединка также не сообщаются

  • 05.04.2017 18:46
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fightnights.com. Мэнни Пакьяо
© fightnights.com. Мэнни Пакьяо

Известный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проведет поединок с австралийцем Джеффом Хорном 2 июля.

Ранее стало известно, что бой между Пакьяо и британцем Амиром Ханом, запланированный на май, не состоится.

«Мы подписали контракт на бой с Хорном в среду», - сообщил один из советников Пакьяо, имя которого не разглашается. Подробности финансовых условий сделки, а также место проведения поединка также не сообщаются.

Источник — ТАСС

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