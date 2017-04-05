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Теренс Кроуфорд назвал свою версию рейтинга лучших боксеров мира

Американец считает лучшим Андре Уорда

  • 05.04.2017 20:57
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allboxing.ru. Теренс Кроуфорд
© allboxing.ru. Теренс Кроуфорд
Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе 29-летний американец Теренс Кроуфорд назвал свою версию лучших боксеров независимо от весовой категории. Напомним, что Кроуфорд проведет свой следующий поединок 20 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), его соперником станет 33-летний доминиканец Феликс Диас.
 
«Я нахожусь на втором месте, а на первом — Андре Уорд, — сказал Кроуфорд. — Он первый номер P4P. Я считаю, что он выиграл у Ковалева и на этом все. На третьем месте находится Роман Гонсалес, несмотря на поражение в последнем бою. Я считаю, что на самом деле он выиграл. Далее должен идти Тимоти Брэдли, который не получает заслуженного признания. Только затем Головкин, Пакьяо, Ригондо, Ломаченко».
 
Относительно Головкина Кроуфорд заметил: «Когда я говорю о лучших бойцах P4P, то думаю о победах в разных весовых категориях. Головкин дерется в одном весе и не поднялся для боев с Фрочем или Уордом во второй средний вес».

Источник — Allboxing.ru

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