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Боб АРУМ: «Усик очень умен, как и все украинцы»

Промоутер поделился мнением об украинском боксере

  • 06.04.2017 07:22
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Tom Hogan- Hoganphotos/Golden Boy Promotions, Александр Усик
© Tom Hogan- Hoganphotos/Golden Boy Promotions, Александр Усик

Американский промоутер Боб Арум, являющийся организатором вечера бокса в Оксон-Хилле, в рамках которого проведут бои сразу три украинских боксера - Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик - поделился своим мнением о единственном боксере их этой троицы, выступающим не за его промоутерскую компанию Top Rank, а за K2 Promotions - Александре Усике:

«Он прекрасный парень. Он очень умен, как и все украинцы, восхитительный человек с массой талантов», - сказал Боб Арум.

Источник — Boxingnews

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