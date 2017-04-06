Боб АРУМ: «Усик очень умен, как и все украинцы»

Американский промоутер Боб Арум, являющийся организатором вечера бокса в Оксон-Хилле, в рамках которого проведут бои сразу три украинских боксера - Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик - поделился своим мнением о единственном боксере их этой троицы, выступающим не за его промоутерскую компанию Top Rank, а за K2 Promotions - Александре Усике:
«Он прекрасный парень. Он очень умен, как и все украинцы, восхитительный человек с массой талантов», - сказал Боб Арум.
Источник — Boxingnews
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