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ВИДЕО ДНЯ. Ломаченко провел спарринг с сыном

Чемпион мира воспитывает наследника

  • 06.04.2017 08:08
  • 613 просмотров
  • 1 комментария
Метки
bessarabiainform.com, Василий Ломаченко
© bessarabiainform.com, Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко с приучает своего сына Анатолия к боксу с ранних лет:

Источник — Boxingnews

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