Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко с приучает своего сына Анатолия к боксу с ранних лет:
Источник — Boxingnews
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Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко с приучает своего сына Анатолия к боксу с ранних лет:
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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