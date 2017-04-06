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Том ЛЕФФЛЕР: «Усик будет часто боксировать по всему миру»

Известный промоутер – о карьере украинского боксера

  • 06.04.2017 08:51
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boxingscene.com. Александр Усик
© boxingscene.com. Александр Усик

Исполнительный директор промоутерской компании K2 Promotions Том Леффлер рассказал в интервью Vice.com о том, как компания К2 собирается строить карьеру Усика в Америке, а в Украине, судя по всему, Усик тепер будет выступать значительно реже:

«Усик очень гордится своим украинским происхождением, но там сейчас сложная ситуация. Он родом из Крыма, а на границе все еще конфликт в активной фазе. Здесь (в США), к сожалению, мы немного об этом слышим, но этот конфликт никуда не исчез. Я был несколько раз в Киеве после его начала, и в Киеве не чувствуется военной составляющей, но зато ярко выражена более националистическая атмосфера», - сказал Том Леффлер.

«Усик будет боксировать часто - здесь мы будем подходить к развитию его карьеры по примеру Головкина, который был очень активен и дрался по всему миру, но особенно фокусируясь на Америке. - продолжил промоутер. - С Усиком мы собираемся идти тем же путем. Он очень маркетабелен, интересная личность».

Источник — Boxingnews

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