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БЭНКС: «Бой Кличко – Джошуа станет классикой супертяжелого дивизиона»

Тренер украинского боксера — о предстоящем поединке

  • 06.04.2017 09:43
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Тренер украинского боксера Владимира Кличко, который в австрийском Гоинге проводит заключительный этап подготовки к запланированному на 29 апреля поединку против чемпиона мира IBF Энтони Джошуа, Джонатан Бэнкс сравнивал предстоящий поединок своего подопечного с легендарными боями Али – Форман («Грохот в джунглях») и Али – Фрейзер («Триллер в Маниле»).

По мнению Бэнкса на первый план в предстоящем поединке выйдут волевые качества Кличко и Джошуа, а также их работа на тренировках. «Эта борьба характеров, у кого сильнее, тот и победит, - цитирует Бэнкса Sky Sports. – Кто работал усерднее над достижением цели и кто больше желает победы, узнаем в ночь поединка. Но предстоящий бой – не улица с односторонним движением. Это улица, которая идет в обе стороны. Сила не имеет к этому никакого отношения. Мощь есть у каждого из этих парней».

Как отметил Бэнкс, бой Кличко – Джошуа – должен стать классикой супертяжелого дивизиона. «Это самая высокая вершина, на которую вы можете взобраться. Главная цель – победа. Для меня этой мой «Триллер в Маниле» и мой «Грохот в джунглях», - заявил наставник Кличко.

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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