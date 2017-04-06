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Тайсон ФЬЮРИ: «Я по-прежнему король бокса!»

Британский боксер продолжает экзальтировать публику

  • 06.04.2017 10:20
  • 292 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри
© klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, потерявший свои титулы из-за проблем с допингом и наркотиками и не выходивший в ринге с ноября 2015-го года, решил в своем стиле напомнить о себе.

На своей странице в одной из социальных сетей «Цыганский Король», заявивший недавно о своем возвращении в большой бокс, сделал провокационную надпись – «Я по-прежнему король бокса! А кто ты?», разместив скрин-шот с именами действующих чемпионов мира в супертяжелом дивизионе. При этом сам Тайсон продолжает оставаться чемпионом по версии журнала The Ring и линейным чемпионом.

В июне прошлого года Фьюри было предъявлено обвинение в употреблении нандролона. В октябре – «Цыганский Король» лишился титулов WBA, WBO и IBO из-за невозможности их защитить по причине психологических проблем, депрессии и проблем с наркотиками.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 06.04.2017 11:04
    0
    Мдя... не хватает только усритязя, который будет гавкать, что он принц
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