Тренер Кличко: «Владимир выглядит очень хорошо»

Второй тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Джеймс Али Башир в интервью BaylorIC TV поделился новостями из тренировочного лагеря Владимира, продолжающего подготовку к бою с британцем Энтони Джошуа:
«Подготовка идет полным ходом, Владимир выглядит очень хорошо, он очень энергичен - гораздо энергичнее большинства боксеров его возраста. Что касается спаррингов, то у нас много молодых, «голодных» ребят в лагере, которые боксируют агрессивно, а как раз это нам и нужно», - сказал Джеймс Али Башир.
На вопрос журналиста Инграма Джонса о том, уйдет ли Владимир из бокса в случае своей победы, или же захочет собрать все чемпионские пояса, Башир ответил:
«Владимир хочет стать трехкратным чемпионом мира, но, думаю, дело здесь даже не в чемпионских поясах. Он хочет доказать прежде всего сам себе, что он еще может драться с более молодыми парнями. И, судя по спаррингам, это ему по силам», - сказал тренер.
Источник — Boxingnews
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