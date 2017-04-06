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Владимир КЛИЧКО: «У Джошуа много энергии»

Украинский боксер считает, что Энтони Джошуа может быть чемпионом по кроссфиту, но бокс – это другое

  • 06.04.2017 15:16
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twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
Украинец Владимир Кличко похвалил физические данные британца Энтони Джошуа, однако отметил, что не только этот фактор важен в боксе. Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли».
 
«У Джошуа много энергии. Он молод, хочет быть взрывным. У него внушительные мышцы, которые придают ему уверенности, и он хочет просто сносить своих соперников. Но слышали ли вы о том, что бокс – это тонкая наука? Он может быть чемпионом по кроссфиту. Я думаю, что у него есть большие возможности в этом направлении. Кроссфит стал действительно популярным, и есть много боксеров, занимающихся им. Но кроссфит – это не бокс», – сказал Владимир Кличко.
 
Владимир Кличко продолжает подготовку к поединку против непобежденного британца Энтони Джошуа за пояса WBA, IBO и IBF.
 

Источник — Газета.ru

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