Владимир КЛИЧКО: «У Джошуа много энергии»

Украинец Владимир Кличко похвалил физические данные британца Энтони Джошуа, однако отметил, что не только этот фактор важен в боксе. Поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли».

«У Джошуа много энергии. Он молод, хочет быть взрывным. У него внушительные мышцы, которые придают ему уверенности, и он хочет просто сносить своих соперников. Но слышали ли вы о том, что бокс – это тонкая наука? Он может быть чемпионом по кроссфиту. Я думаю, что у него есть большие возможности в этом направлении. Кроссфит стал действительно популярным, и есть много боксеров, занимающихся им. Но кроссфит – это не бокс», – сказал Владимир Кличко.

Владимир Кличко продолжает подготовку к поединку против непобежденного британца Энтони Джошуа за пояса WBA, IBO и IBF.