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Бернд БЕНТЕ: «Кличко спокоен, но это только спокойствие перед бурей»

Управляющий директор Klitschko management group – о предстоящем бое

  • 07.04.2017 13:01
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Управляющий директор Klitschko management group Бернд Бенте заявил, что Владимир Кличко невероятно мотивирован на бой с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, который запланирован на 29 апреля. По словам Бенте, украинский боксер наслаждается ролью «охотника», которую ему отвели в предстоящем поединке.

«Владимир очень расслаблен, спокоен и сосредоточен. Но это только спокойствие перед бурей, - отметил Бенте. - Он невероятно мотивирован, чтобы сражаться заполненном до отказа «Уэмбли», а также впервые за долгое время выйти в ринге как претендент на титул. Иногда я думал, что Владимир раньше потерял часть своей мотивации. Если вам приходится защищать свой титул снова и снова, если вы владеете титулом чемпиона мира больше девяти лет, это невероятное бремя. Сегодня я считаю, что Владимир чувствует себя птицей, которая только что покинула свою клетку и, наконец, смогла снова полететь».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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