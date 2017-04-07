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Ломаченко, Гвоздик, Усик: Не пропусти украинский вечер бокса!

Украинские боксеры обратились к болельщикам

  • 07.04.2017 14:09
  • 244 просмотров
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Видеообращение главных героев предстоящего вечера бокса в Оксон-Хилле Александра Усика, Василия Ломаченко и Александра Гвоздика.

Источник — Sport.ua

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