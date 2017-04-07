Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нравится настрой Сосы»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) накануне боя против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО) провел пресс-конференцию.

«Хотел бы сказать большое спасибо Бобу Аруму, своей команде, компании Тоp Rank и всем, кто меня поддерживает. Также хочу передать привет своей семье».

«Мне очень нравится настрой Джейсона Сосы. Я очень рад, что он мотивирован. В субботу мы покажем отличный бой», - сказал Ломаченко.