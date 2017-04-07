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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нравится настрой Сосы»

Украинский боксер – о предстоящем бое за титул WBO

  • 07.04.2017 14:27
  • 570 просмотров
  • 1 комментария
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lexltd.com.ua. Василий Ломаченко
© lexltd.com.ua. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) накануне боя против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО) провел пресс-конференцию.

«Хотел бы сказать большое спасибо Бобу Аруму, своей команде, компании Тоp Rank и всем, кто меня поддерживает. Также хочу передать привет своей семье».

«Мне очень нравится настрой Джейсона Сосы. Я очень рад, что он мотивирован. В субботу мы покажем отличный бой», - сказал Ломаченко. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    bonv
      bonv, 07.04.2017 15:22
    0
    Не сумніваюсь, що бій буде супер.
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