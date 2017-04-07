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Владимир КЛИЧКО: «Даже ужасающих боксеров побеждали»

Украинский боксер продолжает подготовку к бою против Джошуа

  • 07.04.2017 14:42
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Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил в интервью телеканалу Sky Sports, что его не тревожит физическая и ударная мощь, а также взрывной стиль молодого британца Энтони Джошуа, бой с которым он проведет 29 апреля в Лондоне:

«У Джошуа куча энергии, он молод, он хочет быть взрывным и уничтожать своих оппонентов. А большие мышцы только придают ему дополнительную уверенность. Но бокс - это «сладкая наука». Даже ужасающих боксеров побеждали», - сказал Владимир Кличко.

Источник — Boxingnews

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