Владимир КЛИЧКО: «Даже ужасающих боксеров побеждали»

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил в интервью телеканалу Sky Sports, что его не тревожит физическая и ударная мощь, а также взрывной стиль молодого британца Энтони Джошуа, бой с которым он проведет 29 апреля в Лондоне:

«У Джошуа куча энергии, он молод, он хочет быть взрывным и уничтожать своих оппонентов. А большие мышцы только придают ему дополнительную уверенность. Но бокс - это «сладкая наука». Даже ужасающих боксеров побеждали», - сказал Владимир Кличко.