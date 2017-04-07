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Энтони ДЖОШУА: «Настала пора сделать шаг вперед в своей карьере»

Британский боксер поделился ожиданиями от боя с Владимиром Кличко

  • 07.04.2017 15:53
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, заявил, что 90 000 зрителей, которые будут присутствовать на бое, нее повлияют на его психологический настрой на поединок.

Об этом Джошуа рассказал в комментарии Sky Sports, отвечая на вопрос, готов ли он к самому серьезному испытанию в своей карьере.

«Я просто делаю то, что должен. Каждый раз я совершаю шаг вверх в своей карьере, и сейчас очередь очередного из них, - отметил Джошуа. - Не играет роли, бой это против Кличко или любого другого чемпиона. Неважно, 90 000 болельщиков, 9 000 фанатов или 900 человек наблюдают за поединком. Я должен побеждать - это самое главное. Три года в профессиональном боксе я пишу историю, и я рад, что такие вещие случаются».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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