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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу провести реванш с Салидо»

Украинский боксер мечтает о еще одном бое с мексиканцем

  • 07.04.2017 16:32
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allboxing.ru. Василий Ломаченко
© allboxing.ru. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко все еще хочет взять реванш у мексиканца Орландо Салидо за поражение разделенным решением судей трехлетней давности, но неуверен, что такой бой удастся организовать:

«Мне хотелось бы провести бой с Салидо, но это от меня не зависит, так что поживем - увидим. Если все будет так, как сейчас, когда все от меня бегают, мне придется перейти в 135 фунтов (легкий вес). Надеюсь, там ребята будут готовы драться», - цитирует Ломаченко Boxing Scene.

Источник — Boxingnews

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