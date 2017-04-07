Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу провести реванш с Салидо»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко все еще хочет взять реванш у мексиканца Орландо Салидо за поражение разделенным решением судей трехлетней давности, но неуверен, что такой бой удастся организовать:

«Мне хотелось бы провести бой с Салидо, но это от меня не зависит, так что поживем - увидим. Если все будет так, как сейчас, когда все от меня бегают, мне придется перейти в 135 фунтов (легкий вес). Надеюсь, там ребята будут готовы драться», - цитирует Ломаченко Boxing Scene.