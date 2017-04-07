Алина ШАТЕРНИКОВА: «Ломаченко по силам любые эксперименты»

Накануне тройного боя украинских боксеров в США чемпионка мира в профессиональном боксе Алина Шатерникова поделилась своими ожиданиями со Sport.ua от противостояний Василия Ломаченко и Джейсона Сосы, Александра Усика и Майкла Хантера, а также Александра Гвоздика и Юниекси Гонсалеса.



Напомним, бои украинцев пройдут утром с субботы на воскресенье.

- Василий Ломаченко за довольно короткий срок сменил две весовые категории и даже успел установить несколько мировых рекордов. Как далеко он может подняться и в каком весе нашему боксеру будет комфортно?

- Я думаю, Василию Ломаченко, как феноменальном боксеру, по силам любые эксперименты, которые обычно спортсмену нежелательны. Он может менять весовые категории благодаря совершенному боксерскому мастерству, невероятной функциональной подготовке и, безусловно, сильной психологической устойчивости, характеру. То есть, никакие провокаторы не смогут вывести его из состояния равновесия. Василий может менять категории, если ему это нужно с точки зрения развития карьеры, с точки зрения интересных соперников, которые на сегодняшний день есть не в каждом весе.

- Василий Ломаченко часто повторяет, что один из самых интересных соперников для него - это Салидо. Как вы считаете, насколько сильно нужен Василию этот реванш? Возможно, стоит двигаться дальше, а поражение от мексиканца служит своеобразным мотиватором?

- В прошлом году в студии «Интера» Василий говорил, что ничего личного и принципиального в реванше для него нет, и он двигается дальше. Бой с Салидо он хотел бы провести только для того, чтоб удовлетворить желание фанатов, так как он понимает, что болельщики, родные, близкие обижены той ситуацией.

- Джейсон Соса и Василий Ломаченко имеют одного общего соперника - Николаса Уолтерса. Соса провел все 12 раундов и свел бой к ничьей, в то время как Василий полностью деклассировал боксера из Ямайки. Не превратится ли бой украинца с Сосой на такое же деклассирование?

- Бокс это такая штука, в которой самое неблагодарное дело - давать прогнозы и говорить о том, что бой будет миссматчем или односторонним избиением, даже если речь идет о таком боксере, как Василий Ломаченко. В ринге может произойти все, что угодно уже на первых секундах первого раунда, поэтому каким бы не был твой соперник - когда ты с ним в ринге, должна присутствовать предельная концентрация, внимание. Вася к любому сопернику относится очень серьезно, и я также как человек, выходящий на ринг, знаю, что нельзя воспринимать соперника как боксера второго уровня, всегда нужно относиться очень ответственно и быть внимательным. Как сложится бой с Сосой - неизвестно, но это соперник не начинающего уровня, а один из топовых бойцов, поэтому нельзя к нему относиться пренебрежительно, даже если у Сосы соперник - Ломаченко.

- Александр Усик проведет уже второй бой в США, хотя крузервейт за океаном достаточно давно является абсолютно популярным. Несмотря на это, что бы вы посоветовали Усику - оставаться в Штатах и пытаться поднять интерес к своему весу или возвращаться в Украину и боксировать в Европе?

- В том, что эта весовая категория начинает возрождаться, становится привлекательной для масс-медиа, для публики, промоутеров - есть большая заслуга тех бойцов, которые в данный момент являются чемпионами - и Усик, и Бриедис, и Лебедев. Для Усика важнее всего спортивная составляющая, то есть, спортивная мотивация встречаться с сильнейшими и завоевывать больше поясов, а не показателей pay-per-view на телеканалах HBO или Showtime. Эти вещи для него вторичны, потому что он больше спортсмен и не относится к боксерам, как коммерсант, как я их называю. Поэтому, конечно, если у его команде есть возможность проводить для Саши бои на больших аренах с привлечением топовых бойцов, то это тот путь, который будет комфортным для Александра и он будет боксировать и на стадионах Украины - будь то «Черноморец», «Олимпийский» или «Арена-Львов». С таким же успехом он сможет выступать на основных площадках Европы. Да, может быть такой наполняемости не будет, но у него все впереди, принимая во внимание его и характер, боксерский класс, открытость для публики, веселый нрав и харизматичность.

- Майкл Хантер - молодой перспективный боксер, который может быть тем, кто вернет интерес к крузервейт в США. Нет ли у вас опасений, что в случае, если бой пройдет все раунды, судьи будут благосклонны к своему соотечественнику?

- Особых опасений нет, но в боксе возможно все. Бокс – это жизнь, и нельзя быть полностью в чём-то уверенным и что-то спрогнозировать. Но судьи, в первую очередь, специальные эксперты, которые оценивают поединок, и я считаю, что они не будут лояльны ни к Хантеру, ни к Усику, а будут смотреть на количество точных попаданий и какой-то предвзятости я не вижу.

- Готов ли Александр Гвоздик к титульному бою?

- Наверное, всё зависит от того, как себя чувствует Александр Гвоздик. Возможно стоит провести несколько боев с соперниками, которых можно будет назвать тестовыми.

Николай ТЫТЮК