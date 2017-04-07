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Тайсон ФЬЮРИ: «Я спарринговал с молодым королем»

Британский боксер похвально отозвался о Даниэле Дюбуа

  • 07.04.2017 17:28
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frankwarren.com. Тайсон Фьюри
© frankwarren.com. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился своими впечатлениями от недавнего спарринга со своим 19-летним соотечественником Дэниэлом Дюбуа:

«Он фантастичен! Он напоминает мне 19-летнюю версию меня - высокий, сильный, амбициозный. Могу сказать, что я спарринговал с молодым королем», - сказал Тайсон Фьюри.

Источник — Boxingnews

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