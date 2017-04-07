Тайсон ФЬЮРИ: «Я спарринговал с молодым королем»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился своими впечатлениями от недавнего спарринга со своим 19-летним соотечественником Дэниэлом Дюбуа:
«Он фантастичен! Он напоминает мне 19-летнюю версию меня - высокий, сильный, амбициозный. Могу сказать, что я спарринговал с молодым королем», - сказал Тайсон Фьюри.
Источник — Boxingnews
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