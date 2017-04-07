Игорь ВИТЬКО: «Нашим боксерам сложно завоевать аудиторию США»

Накануне боев украинских боксеров в США свой прогноз Sport.ua оставил эксперт в области бокса и главный редактор издания vRINGe.com Игорь Витько.

Напомним, бои украинцев пройдут утром с субботы на воскресенье. Прямая трансляция вечера бокса пройдет на телеканале «Интер». Начало трансляции в 05:00, 9 апреля!

- Украинские боксеры еще не так популярны в США, как хотелось бы. Как вы считаете, какой будет аудитория просмотров и насколько этот вечер будет интересен американскому телезрителю?

- Не думаю, что на данный момент аудитория будет велика, ведь нужно понимать, что и Усик, и Гвоздик в штатах совершенно не раскрученные боксеры. Для Гвоздика - это, в первую очередь, этапный бой, он еще не делал больших касс и не собирал много зрителей, никогда не был хедлайнером вечера. Ломаченко сделал уже несколько шагов на американском рынке, но всегда нужно учитывать, что американцы слишком предвзяты, они любят определенный стиль поединков, любят, прежде всего, своих боксеров и мексиканских, так как они считают их своими. Бойцам из Европы нужно очень много доказывать - тот же Леннокс Льюис, который выступал за Канаду, но считался европейским боксером… Он очень многое сделал, но все-таки полностью не доказал и не достиг той популярности, которая была у американских боксеров. Поэтому нашим боксерам сложнее завоевать аудиторию на американском рынке, и это нормально. Опять же, есть весовая категория Ломаченко, которая требует от боксера гораздо больших усилий, нежели супертяжелая. То есть, существует ряд объективных факторов, и я не думаю, что предстоящий вечер сделает какой-то рывок. Но вряд ли сейчас стоит обращать на это внимание, если наши боксеры покажут хорошие поединки, то в следующий раз аудитория будет намного больше.

- Бои американских боксеров всегда начинаются с обоюдных заявлений и оскорблений. Для них - это часть шоу. Украинцы, как мне кажется, не готовы к этому ментально. Как быть в этой ситуации? Возможно стоит использовать этот элемент западной культуры?

- Я часто задаю себе этот вопрос, не только касательно бокса, но и в целом. Есть известная фраза: «В чужой монастырь со своим уставом не лезут», - это если посмотреть с одной стороны. Но с другой стороны - всегда нужно оставаться собой. Как совместить эти две аксиомы - я, честно говоря, не знаю. Не нужно играть по тем правилам, которые тебе неприемлемы. Если тебе это чуждо ментально, не стоит уподобляться другим, ведь все равно будет чувствоваться в этом что-то наигранное. Мне кажется, в этом никакой беды нет - тот же Усик любит иногда что-то такое вычудить, да и Вася Ломаченко тоже, но это больше касается выходок в ринге - может быть что-то станцевать, сделать какие-то жесты, скорее забавные или акробатические, как любит Василий. Думаю, что это правильное направление для них, а рвать на себе тельняшку и обзывать соперника - это не наш менталитет, мы привыкли отвечать за слова. Главное для бойца - это то, что он показывает в ринге, если наши боксеры будут показывать то, чего ждет от них зритель, яркий бокс, то без этих понтов можно будет обойтись.

- Зимой была серьезная проблема при подборе соперников для Ломаченко - Салидо, Гамбоа, Кораллес отказались, и только Соса согласился. Какое ваше мнение об этом бойце - он действительно верит в том, что победит, или это просто попытка заработать деньги?

- Скорее всего, для Сосы бой с Васей - это способ заработать деньги, вообще на этом базируется профи-бокс. Тем не менее, на 99% это бойцы, для которых выходить на ринг, не веря в свои силы - неприемлемо. Это - уровень джорнименов. Когда мы говорим о боксёрах, претендующих на титул, которые находятся наверху рейтинговых списков - все они верят в себя. Это стиль спорта такой - эгоистичный, ты должен очень сильно себя любить, чтобы хотеть стать первым в таком единоличном виде. Я не думаю, что боксеры выходят на ринг с чувством обреченности, и Соса наверняка думает, что у него будет шанс. Другое дело, когда человек уже ни на что не надеется, он пробит и знает вершину своих возможностей, которую не раз испытывал, и которая оказывалась ниже, чем у соперника. Но бойцы типа Сосы еще не сломлены. Почему спрыгивали с боев? Всегда в таком случае стоит вопрос рациональности и денег - поверьте, это самая главная причина. Причин типа ''испугался» - на таком уровне просто нет - на 99,9% это вопрос денег. Вероятно, оценив риски проигрыша и риски заработка, боксер понимает дальнейшие перспективы.

- Может ли как-то повлиять на Усика достаточно громкое расставание со своим тренером Али Баширом?

- Я думаю, что психологически это никак не повлияет. Я не согласен с тем, что Али Башир сделал из Усика чемпиона, ведь Александр пришел в профи-бокс с такими задатками, огромной технической базой, которую заложил тренер Анатолий Ломаченко. Работа с Анатолием даст новый импульс Усику, потому что подготовку к бою он проводил именно под руководством Ломаченко-старшим и со своими друзьями - Василием и Гвоздиком, у них великолепное трио. Я считаю, что Саша пребывает в великолепной форме - и технической, и физической, и ментальной.

- Александр Гвоздик провел насыщенный 2016 год, проведя три поединка с очень сильными соперниками. Гонсалес - уже четвертый серьезный оппонент за столь короткое время. Что привело к такому развитию событий - сила Гвоздика или хорошая робота промоутеров?

- Прежде всего, это промоутерская заслуга. Они видят движение Ломаченко и Усика по восходящей, ведь Гвоздик им под стать на самом деле, и решили не расслаблять и не застаивать Гвоздика, а выводить его на серьёзные поединки. Я считаю, что это очень правильный ход и если бы эта траектория была плавней - это пошло бы во вред нашему боксеру. Александру нужно повышать уровень оппозиции, и как можно скорее; возможно, уже через год мы увидим его в титульных боях.

- Как лучше развиваться Гвоздику в случае победы над Гонсалесом - взять паузу и провести бой с джорнименом или продолжать драться с элитой своего веса?

- В первую очередь, это зависит от самого Гвоздика, от того, как он себя будет чувствовать. Тот же Тайсон взлетел на вершину, проводя по несколько боев в месяц. Три боя в год - это сейчас боксеры так расслабились. Но тут скорее вопрос финансовый - разменивают количество боев на величину гонорара. Раньше боксеры дрались гораздо чаще и на таком же высоком уровне, никак отрицательно это на них не влияло. Все зависит от самого Гвоздика, его менеджеров.

- Нет ли страха, что Гвоздик в какой-то момент перегорит?

- Есть страх, что Саша может перегореть. По сути, с любым боксером такое может случиться. Я давно наблюдаю за Гвоздиком, он очень сильно нравится мне и стилистически, и по-человечески. Не хотелось бы, чтобы такое произошло. Проиграть может. Но надеюсь, что в этом бою такого точно не будет.

Николай ТЫТЮК