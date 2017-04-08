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Фото дня: украинцы поддержали Усика, Гвоздика и Ломаченко

Наших боксеров поддержат около 300 соотечественников

  • 08.04.2017 08:57
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Фото дня: украинцы поддержали Усика, Гвоздика и Ломаченко
Сегодня Усик, Гвоздик и Ломаченко не останутся без поддержки соотечественников. По нашей информации, Александров и Василия на арене будут поддерживать около 300 украинцев. Основная часть из них – это наши соотечественники, которые живут и работают в США. Но около 50 фанов бокса специально прилетели в США из Украины поддержать наших чемпионов. Причем компания во главе с Алексеем Зиневичем (на фото крайний справа) специально под этот боксерский вечер пошила себе футболки-постеры. На них изображены Усик, Гвоздик и Ломаченко, а на сине-желтом фоне дата проведения боксерского вечера. На взвешивании перед боем Александр Усик оценил усилия ребят и с видимым удовольствием фотографировался с ними.     
 
Напомним, поединки украинцев пройдут в Оксон Хилле (штат Мэриленд). Ломаченко будет защищать титул чемпиона мира по версии во втором полулегком весе в бою с Джейсоном Сосой. Усик проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе в бою с Майклом Хантером. Также в этот вечер в ринг выйдет партнер Ломаченко и Усика по олимпийской сборной Украины – Александр Гвоздик, который в 10-раундовом поединке встретится с кубинцем Юниески Гонсалесом. Прямая трансляция из США стартует на телеканале «Интер» в 5:00 9 апреля.

 
Максим РАЗНЫЙ

Источник — Sport.ua

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