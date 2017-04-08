Владимир КЛИЧКО: «Бой с Джошуа – 50 на 50»

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от предстоящего поединка, оценил свои шансы в будущем бою, а также рассказал о своей мотивации.

Как отметил Владимир, ответ на вопрос о его нынешнем состоянии после длительного простоя может дать только бой. «Это самый длительный перерыв за 27 лет с того момента, как я начал заниматься боксом в любителях, - цитирует Владимира Boxing Scene. - Никогда прежде я не пропускал полтора года. Плохо это или хорошо? Заржавел ли я? Не знаю. Чувствую себя хорошо, с момента поражения от Фьюри у меня есть заметное улучшение. Я должен ответить себе на этот вопрос на «Уэмбли», когда выйду против молодого и сильного парня».

Свои шансы в предстоящем поединке Кличко оценил в «50 на 50». «Очевидно, что мы находимся на одном уровне, так бой из разряда «50 на 50». Может ли победить молодой парень? Или это сделает более возрастной боксер? Мы это выясним. Это отличный поединок для бокса: большой бой с таким большим смыслом».

Рассказал Владимир и о несостоявшемся реванше с Тайсоном Фьюри. «Обычно, когда ты проигрываешь, должен немного успокоится и вернуться в нормальный ритм для другого титульного боя. Но теперь я получил хороший вызов в лице Энтони Джошуа, поэтому мой реванш с Фьюри не состоялся. Это несколько нелогично, но это отличная возможность для меня».

Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.