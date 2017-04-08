Мабуть, найважчим поєдинком українського вечора боксу варто вважати зустріч Олександра Гвоздика (12-0, 10 КО) та Юніескі Гонсалеса (18-2, 14 КО). Двобій з кубинцем слугуватиме яскравим індикатором, який покаже готовність українського проспекта до битви за чемпіонський пояс.

Історична довідка

Олександр Гвоздик на любительському ринзі запам’ятався потужним виступом на Олімпійських іграх 2012-го року в Лондоні, коли він завоював бронзову нагороду. Після такого успіху українець вирішив спробувати свої сили в новоствореній всесвітній серії боксу, спочатку виступаючи за російську збірну (чотири перемоги в чотирьох поєдинках). У 2012-му році перейшов до новоствореного клубу «Українських Отаманів», за який провів ще чотири зустрічі (в усіх здобув перемоги). Дебют на професійному рівні відбувся 12 квітня 2014-го року. Надзвичайно насиченим і продуктивним видався для Гвоздика минулий рік – спочатку він розібрався з французом Наджибом Мохамеді (КО 2), нокаутував Томі Карпенсі (ТКО 6) та врешті перебоксував досвідченого та непоступливого африканця Айзека Чилембу (RTD 8). Неймовірний прогрес українського боксера не залишився непоміченим – провідні американські фахівці поставили нашого співвітчизника на друге місце в рейтингу найперспективніших бійців світу.

Юніескі Гонсалес – яскравий представник кубинської школи боксу, хоча часто його манеру введення боїв порівнюють з американською. До 2015-го року вважався надзвичайно талановитим і перспективним, проте перший серйозний суперник прибрав нуль з графи «поразки» кубинця – сталося це в липні 2015-го в двобої з канадо-гаїтянським екс-чемпіоном світу Жаном Паскалем. Шанс виправити свої помилки був наданий Гонсалесу вже через півроку, але українець Вячеслав Шабранський вдруге засмутив прихильників Юніескі. Після таких болючих невдач суперник Гвоздика вирішив розім’ятися на слабших опонентах – минулого року почергово були нокаутовані маловідомі Д. Джуніор та М. Ампонса.

Прогноз

Гонсалес нічим не поступається минулорічним суперникам Гвоздика, а тому майбутню зустріч з українцем розглядає як можливість повернутися в еліту своєї вагової категорії. Кубинець поступається нашому співвітчизнику в технічному плані, проте володіє могутнім ударом і сильним підборіддям. Поєдинки з Паскалем і Шабранським, які завершилися рішенням суддів довели, що не зважаючи на потужну атакуючу міць суперників, Юніескі здатний витримати натиск і простояти на ногах весь бій. Суперник Гвоздика відомий своїми вибуховими комбінаціями, після яких він відразу ховається за блоком і не дозволяє пробити у відповідь. В майбутньому двобої українському боксеру не варто лізти у розміни – шанси потрапити під різкий удар зростуть у геометричній прогресії. Взагалі, одним з факторів, які можуть забезпечити перемогу Олександру є відмінна робота в захисті – особливо пам’ятаючи нокдаун від Карпенсі.

Букмекери явним фаворитом вважають саме українця, хоча не можна недооцінювати такого грізного суперника. Олександр переважає кубинця в габаритах, володіє прекрасним таймінгом та славиться сильними ударами з обох рук. Зрозуміло, що у такому важливому поєдинку жоден з опонентів не лізтиме вперед, а тому можна передбачити, що перші два-три раунди пройдуть в тактичній боротьбі з мінімальною кількістю ударів. Гвоздик повинен пристрілятися і затягти суперника в середні раунди, де варто методично розбивати кубинця з дальніх дистанцій. Зважаючи на достатньо високий клас Олександра є всі підстави прогнозувати, що Гонсалес може зазнати першої дострокової поразки у своїй кар’єрі.

Коли на горизонті майорить такий довгоочікуваний титульний бій, права на помилку немає. У випадку перемоги український проспект може зустрітись з відкриттям минулого року – Джо Смітом за право титульного бою з чемпіоном Адонісом Стівенсоном. Варто вірити, що Олександр розуміє усю відповідальність, яка покладена на його плечі і зробить все можливе, щоб український вечір боксу надовго залишився в наших серцях. Гвоздик ТКО 10 .

P. S. У прямому ефірі бій показуватиме телеканал Інтер, початок трансляції 9 квітня, о 4-й годині за київським часом.

Микола ТИТЮК