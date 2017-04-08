Василь Ломаченко – Джейсон Соса. Анонс

Квітневі вихідні порадують мільйони українських фанатів боксу, адже в Сполучених Штатах відбудеться один з найграндіозніших вечорів боксу за участю наших співвітчизників. Найсильніший боксер України Василь Ломаченко (7-1, 5 КО) захищатиме престижний титул чемпіона світу в поєдинку з американцем Джейсоном Сосою (20-1-4, 15 КО).

Любительська кар'єра українського чемпіона стала справжньою гордістю не тільки для Василя, але й для всього вітчизняного спорту. Величезна кількість престижних титулів, які вдалося завоювати Ломаченку, змусили говорити про нього як одного з найсильніших боксерів у світі. На любительському ринзі було проведено 397 поєдинків, з яких 396 завершилися перемогою Хай-Тека. Загалом, українець поповнив свою колекцію медалями Олімпійських Ігор (2008, 2012), Чемпіонату Світу (2009, 2011) та Чемпіонату Європи (2008). Джейсон Соса, на відміну від свого опонента, провів надзвичайно бліду кар'єру в любителях - фактично було проведено лише три поєдинки, після яких американський El Canito дебютував в професійному боксі.

Досвід та опозиція. Василь Ломаченко провів лише вісім боїв, проте рівню суперників можуть позаздрити навіть досвідчені ветерани. Дебют українця припав на жовтень 2013-го року, а вже в наступному поєдинку відбувся сумнозвісний бій з Орландо Салідо. Втілити свою дитячу мрію та стати чемпіоном Ломаченку не вдалося, проте доля та всесвітньовідомі промоутери подарували другий шанс, яким наш боксер скористався сповна. Гарі Расел, який на той момент вважався одним з найсильніших бійців свого дивізіону, не зміг нічого вдіяти з реактивним українцем і поступився за підсумками дванадцяти раундів. Через деякий час з'явилася серйозна проблема з пошуком гідних опонентів, тому довелося підніматися в наступну категорію. Бій з чемпіоном Романом Мартінесом завершився болючим нокаутом та втратою титула для пуерториканця.

Останній вихід в ринг Василя Ломаченка датований листопадом минулого року - поєдинок з грізним Ніколасом Уолтерсом перетворився на одностороннє побиття ямайського панчера. Соса, до речі, спочатку не розглядався як один з потенційних суперників українця, проте еліта дивізіону під різними причинами відмовилася від зустрічі з чемпіоном, а тому особливих варіантів вже не залишалося. Кар'єра американського панчера спочатку особливих надій на успіх не давала - бої з невідомими боксерами перетворилися на справжнє випробування. Після перших восьми поєдинків Соса встиг зазнати однієї поразки та тричі чув нічийні вердикти. Лише в грудні 2015-го кар'єра американця різко пішла вгору - продемонструвавши свої найсильніші сторони, Джейсон видряпав нічию з Уолтерсом. І хоча багато експертів пізніше скажуть, що ямайця пограбували, Сосу це не хвилювало - він піднявся в усіх боксерських рейтингах і отримав право поборотися за титульний бій. 24 червня 2016-го року для El Canito став найкращим днем в його житті - перемога над Хав'єром Фортуною подарувала йому чемпіонський титул, визнання і величезний успіх.

Сильні та слабкі сторони. Джейсон Соса володіє потужним нокаутуючим ударом - в легких вагових категоріях цей аспект доволі часто відіграє важливу (інколи вирішальну) роль. З останніх чотирнадцяти поєдинків дванадцять завершилися достроково. El Canitо доволі добре боксує як на ближній, так і на дальній дистанції, що дозволяє йому підлаштовуватися під манеру суперника. Брак техніки компенсується неймовірною самовіддачею та справжнім бійцівським характером, які рятували американця у скрутних ситуаціях. Проте всі вищеназвані переваги нівелюються одним суттєвим недоліком - ненадійним захистом, який ставить під сумнів чемпіонські амбіції претендента. Тобто, в майбутньому двобої Соса, ймовірно, основні надії покладатиме на одиничні удари зі зміщенням в сторони - будь-яка затримка загрожуватиме болючими випадами з боку українця.

При всій повазі до американця назвати його топовим боксером важко, а тому прийдешній бій для Василя варто розглядати як необхідний етап у завоюванні заокеанського ринку і симпатій тамтешніх вибагливих фанатів. Схожа думка побутує і в середовищі букмекерів, котрі бачать беззаперечним фаворитом українського чемпіона. Головне завдання Ломаченка - змусити суперника почуватися некомфортно і нівелювати його сильні сторони. Неймовірна робота на ногах та пробиття ударів з різноманітних положень, якими досконало володіє українець обіцяють нелегке життя для претендента. Сподіваємось, Василь покаже той бокс, який ще більше підтвердить його претензії на звання одного з найкращих боксерів сучасності; а тисячі українців не пожаліють про раннє пробудження у вихідний день. Ломаченко ТКО 7.

P. S. У прямому ефірі бій показуватиме телеканал «Інтер», початок трансляції 9 квітня, о 4-й годині за київським часом.

Микола ТИТЮК