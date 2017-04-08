Олександр Усик – Майкл Хантер. Анонс

Олександр Усик (11-0, 10 КО) продовжує робити такі важливі кроки для завоювання заокеанського ринку і вже цими вихідними проведе другий бій в Сполучених Штатах. Досить тривалий час крузервейт був абсолютно непопулярним у цій частині світу, проте останніми роками ситуація розпочала кардинально змінюватися і вибагливі американські прихильники боксу все з більшим бажанням споглядають поєдинки цієї категорії. Саме з такими думками і обирала суперника команда українського чемпіона. Майкл Хантер (12-0, 8 КО) - перспективний та непереможний боксер, котрий доволі високо забрався у провідних боксерських рейтингах. Тому, не зважаючи на те, що американець перебуває в статусі явного андердога, глядачі за океаном забезпечать цілком пристойну підтримку як в залі, так і біля телеприймачів, згадуючи просту боксерську істину про "все вирішує один удар".

Хантер прийшов в професійний бокс з доволі солідним багажем досвіду, проте без наявності особливих досягнень на любительському ринзі. Чемпіонати світу (2007, 2009) та Олімпійські Ігри (2012) медалей та гучних перемог американцю не подарували, хоча забезпечили його хорошою боксерською школою. На даний момент особливих проблем на професійному ринзі Майкл не відчував - кожен з дванадцяти проведених поєдинків завершувався впевненою перемогою, вісім - достроково. Не намагайтеся знайти знайомі імена в списку опозиції претендента - їх там немає. При великому бажанні виокремити можна лише Айзею Томаса (15-1, 6 КО), котрого Хантер перебоксував за підсумками десяти раундів. Американець володіє всіма необхідними навичками, котрими і повинен володіти молодий, перспективний боксер з чемпіонськими амбіціями. Проте наявність суттєвих мінусів та відсутність серйозних суперників не дозволяють вважати Майкла небезпечним опонентом для Олександра Усика. Принаймні, станом на сьогоднішній день.

Серед сильних сторін Хантера варто виокремити його атлетичний зовнішній вигляд та довгі руки, якими він наносить доволі швидкі і небезпечні удари - Усику варто з подвійною обережністю контролювати дистанцію, щоб не стати мішенню для пострілів претендента. Зважаючи на те, що боксери б'ються в доволі важкій ваговій категорії, ще однією суттєвою особливістю суперника є непогана робота на ногах та маневреність. Як і будь-який інший спортсмен, американець володіє набором недоліків котрі можуть зіграти з ним злий жарт в майбутньому двобої. По-перше, передбачуваність - Хантер нерідко розпочинає свої атаки розмашистими ударами, яких легко уникнути. Швидкість Усика є однією з його головних переваг, а тому надзвичайно складною задачею опонента стане потреба донести до українця свою важку артилерію - застоюватися на місці і чекати на небезпеку наш співвітчизник точно не планує. По-друге, Майкл часто нехтує власним захистом і досить низько опускає рукавички, відкриваючи голову під атаки опонента. Ця проблема не проявлялася надто гостро в попередніх боях, проте і рівень суперників був набагато нижчим. Усик володіє сильним ударом, а тому з перших хвилин буде методично розбивати Хантера з різних дистанцій.

Як зазначалося вище, майбутня зустріч стане другою для Олександра Усика, проведеною на американській землі. Дебют в США припав на грудень минулого року, коли чемпіон у важкому двобої змусив капітулювати непоступливого африканця Табісо Мчуну. На кону двобою Усик – Хантер стоятиме титул чемпіона світу, який українець відібрав у поляка Кшиштофа Гловацкі у вересні 2016-го року. Головна мрія Олександра – зібрати якомога більше поясів і піднятися у суперважкий дивізіон, проте в силу різних обставин на це потрібно чимало часу. В той момент, коли команда українця шукала потенційного суперника, усі топ-боксери були зосереджені підготовкою до своїх поєдинків (Денис Лєбєдєв – Мурат Гасієв та Майріс Брієдіс – Марко Хук). Зважаючи на ці обставини, можна констатувати, що Майкл Хантер – найоптимальніший варіант з усіх можливих.

Майбутня зустріч для Олександра – це необхідна сходинка, яка дозволить на крок наблизитись до об'єднання титулів. Тисячі українських фанатів прагнуть побачити свого співвітчизника абсолютним чемпіоном в крузервейті. Усик КО 8.

P. S. У прямому ефірі бій показуватиме телеканал Інтер, початок трансляції 9 квітня, о 4-й годині за київським часом.

Микола ТИТЮК