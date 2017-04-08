Тайсон ФЬЮРИ: «Жду досрочной победы Кличко над Джошуа»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, заявил, что не сомневается в досрочной победе Владимира Кличко над Энтони Джошуа в запланированном на 29 апреля поединке.



Тайсон Фьюри, сенсационно победивший Владимира Кличко в ноябре 2015-го и с тех пор не выходивший в ринг и потерявший свои титулы из-за проблем вне спорта, повторил свой прогноз, который он дал в феврале, на бой украинца с Энтони Джошуа. «Цыганский Король», посетивший фитнесс-конференцию в Кельне, не сомневается в победе Владимира, причем, по его мнению, Кличко выиграет нокаутом. «Жду, досрочной победы Владимира. Он просто лучший боксер, чем Джошуа», — цитирует британца spox.com.



Рассказал Фьюри и о своих планах относительно возвращения в профессиональный бокс. Британец, который ранее утверждал, что проведет свой следующий поединок 27 мая, в этот раз не был столь категоричен. «Вы снова увидите меня в ринге, возможно, это произойдет в конце года».