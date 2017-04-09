Олександр Усик переміг Майкла Хантера!

Серед трійки українських отаманів першим на ринг піднявся Олександр Усик. Як зазначалося раніше, команда чемпіона спеціально підібрала молодого непереможного суперника-американця з прицілом на заокеанську аудиторію. Прогнозовано перший раунд розпочався з пристрілки – боксери не поспішали лізти вперед, проте дещо активнішим виявився претендент, котрий через раз вистрілював в захист українця. Усик прекрасно працював на ногах, ховався за блоком і лише на третій хвилині вибухнув серією небезпечних, які зірвали шквал оплесків у залі. Хантер підтримував високий темп поєдинку і намагався відповідати на кожну атаку нашого чемпіона – проте як довго міг боксувати на таких швидкостях американець залишалося загадкою.

Третій період розпочався з швидких атак претендента, котрий наносив багато ударів в захист. Усик терпляче вичікував і на останніх секундах вибухнув багатосерійною комбінацією, яка трохи згасила агресивного опонента. Неприємним дзвінком став четвертий раунд, в якому Олександр пропустив декілька бокових ударів. Боксери не цуралися видовищних розмінів, які робили бій яскравим і надзвичайно інтригуючим. Кінцівка першої половини перетворилася на справжню драму – суперники обмінювалися потужними ударами, особливо не піклуючись про захист – у такій ситуації переконливішим виглядав Усик, котрий завдав багато шкоди супернику своїми серіями.

У сьомому раунді українець взяв паузу і віддав центр рингу, зосередившись на роботі другим номером. Яскравою особливістю цього поєдинку стали кінцівки фактично всіх раундів, в яких чемпіон методично розстрілював американця, працював серійно та добре рухався на ногах. Хантер декілька разів доносив свої удари до обличчя Усика, проте особливої загрози вони не несли. Несподівано для багатьох поєдинок не скинув обертів і досить довго проходив на високих швидкостях – якщо до активності українця ми звикли в попередніх боях, то Майкл не ховався за захистом, впевнено йшов вперед і продовжував демонструвати непогану стійкість.

Чемпіонські раунди розпочалися із затяжних атак українця, проте особливих проблем у претендента не було – прекрасна робота на ногах неодноразово рятувала Хантера. Разом з тим, наприкінці десятого раунду Усик добряче поцілив в опонента, перетворивши останні секунди на одностороннє побиття. Неймовірно драматичний бій повинен був сподобатися навіть найвибагливішому вболівальнику – боксери фактично не використовували брудних прийомів та клінчів і не цуралися розмінів, котрі робили зустріч дуже цікавою і видовищною.

Дванадцятий раунд став справжньою окрасою поєдинку – Олександр Усик зібравши усі сили розпочав бомбардувати опонента небезпечними ударами, які змусили Хантера виживати у ринзі в прямому сенсі цього слова – як Майкл зміг достояти до кінця залишається загадкою. Всередині останнього періоду суддя відрахував нокдаун американцю, який не зважаючи на таку кількість пропущених пострілів, проявив неймовірну стійкість. Вердикт суддів лише засвідчив беззаперечну перемогу українського чемпіона. Перемога! Якщо попередній двобій ще залишав якісь питання, то після сьогоднішнього видовища американці просто зобов’язані ходити на бої українського козака. Далі все зосереджується в руках промоутерів – сподіваємось, що вже в наступному поєдинку Усик побореться з іншими чемпіонами крузервейту.

Микола ТИТЮК