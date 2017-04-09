Гвоздик нокаутував Гонсалеса

Безсумнівно, серед трьох суперників наших боксерів найнебезпечнішим, принаймні на папері, виглядав Юніескі Гонсалес. Бій з кубинцем, фактично, був останнім і таким важливим кроком для отримання титульного бою Олександром Гвоздиком.

Стартові раунди розпочалися із взаємної розвідки – дещо активнішим на перших хвилинах виглядав Гонсалес. Українець вдало працював на дальній дистанції, багато рухався та обмінювався разючими випадами, проте виокремити фаворита було доволі складно. Третій раунд став справжнім уроком боксу від українського боксера – Гвоздик відправив неймовірним ударом суперника в нокдаун!

Гонсалес зміг піднятися, проте наступні хвилини та секунди перетворилися на справжнє побиття. Українець не жаліючи сили гамселив суперника, який схоже не розумів де він знаходиться і що йому робити. Після чергового пропущеного удару, кубинець впав на живіт після чого суддя зупинив бій. Неймовірний вечір (а точніше ранок) боксу подарував другу перемогу українським вболівальникам. Схоже, сьогодні Гвоздик поставив жирну крапку про розмови, чи готовий він до титульного бою.

Микола ТИТЮК