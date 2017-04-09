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Ломаченко захистив титул чемпіона світу

Український боксер декласував опонента, змушуючи Сосу виживати весь бій

  • 09.04.2017 07:37
  • 5649 просмотров
  • 16 комментария
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Ломаченко захистив титул чемпіона світу
Після успішних виступів Усика та Гвоздика від Ломаченка очікували лише одного – яскравої та впевненої перемоги. Звісно, багатьом вболівальникам Василя хотілося уніфікації титулів, проте в силу різних обставин зустрітися з чемпіонами поки що не вдається. У такій ситуації варто віддати належне промоутерам українця, котрі підібрали одного з найоптимальніших можливих суперників – Джейсона Сосу. Можливо, американець – далеко не найсильніший опонент у своїй ваговій категорії, проте його характер, стійкість та бійцівські якості зробили з нього доволі таки непоганого боксера. Як би там не було, та Василь завжди з повагою ставився до будь-якого опонента, тому про якусь недооцінку навіть не могло бути мови.
 
Стартовий раунд показав, що боксери не збираються форсувати події – Василь на правах чемпіона зайняв центр рингу і тримаючи суперника на дистанції час від часу викидав одиничні ударі. Джейсон особливу увагу приділив захисту та ногам, тому про атаку думати часу не було. Перед двобоєм багато експертів відзначали, що американець доволі брудний боксер – саме це він довів вже у другій трихвилинці, коли декілька разів пробив нижче пояса, зокрема, в ногу Ломаченка. Третій період продемонстрував вишукану роботу на ногах від чемпіона – українець кружляв над суперником, намагаючись знайти слабкі сторони в захисті суперника. Натомість, Соса виглядав моментами безпорадним і відповідав лише клінчем та ударами в захист.
 
Несподівано на початку четветрого раунду  Джейсон зробив спробу захопити центр рингу та пішов вперед, проте такі дії успіхом не увінчалися – чемпіон відповів комбінацією, чергуючи удари в тулуб та голову. Кінцівка першої половини бою ознаменувалася підвищенням активності та повним домінуванням Хай-Тека. Василь провалював захист суперника, розбивав того з різних дистанцій та грав на публіку – злий Соса мчався вперед, стаючи легкою мішенню. Претендент вів себе агресивно та зухвало, час від часу додаючи до цього брудний бокс. 


 
Неозброєним оком була помітна величезна різниця у класі та майстерності між двома боксерами – яскравим свідченням цього стали восьмі та дев’яті  раунди, коли Василь тривалий час бомбардував суперника. Соса хотів якось відповідати, проте встигати за реактивним опонентом було доволі важким завданням. Фінал поєдинку наступив перед початком десятого раунду – знесилений Соса відмовився продовжувати свої страждання. Бокс, продемонстрований Василем Ломаченко, схоже ще більше налякає інших лідерів дивізіону і питання пошуку суперників постає надзвичайно гостро. Є надія, що авторитет Боба Арума таки допоможе найближчим часом організувати уніфікацію титулів. Величезна подяка українцю за такий висококласний космічний бокс. З перемогою, чемпіоне!
 
Микола ТИТЮК

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    nordik1980
      nordik1980, 09.04.2017 07:41
    +7
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 09.04.2017 07:41
    +8
    Людина блискавка. Хай бог милує, шо він виробляє на ринзі.
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 09.04.2017 07:43
    +7
    Завжди дивували такі от феномени, коли після бою у одного морда запливша, а іншому хоть би й шо. Так він ще й стоїть всміхається.
    Ссылка
    Алексей Аксютенко
    online
      Алексей Аксютенко, 09.04.2017 07:44
    +11
    Все идет к тому, что Вася будет называть противника, и тот сам в тренировочный лагерь будет приносить пояс.
    Ссылка
    Maxza
      Maxza, 09.04.2017 07:46
    +8
    Вася, твій бокс - дійсно феномен!!!
    Ссылка
    Антон Кирин
      Антон Кирин, 09.04.2017 07:46
    +5
    Повторюсь- Сосе респект. Вася и соперник устроили не плохое шоу. Ломик крут&#161;!!
    Ссылка
    H4des
    online
      H4des, 09.04.2017 07:54
    -1
    Хороший бокс от Василия. Жаль что не "досрочно". Соса мертвый.
    Ссылка
    Мельдоний Шарапов
      Мельдоний Шарапов, 09.04.2017 07:59
    +5
    Хотелось бы видеть Васю "включенным" на протяжении всего поединка, но, к сожалению это невозможно так как сразу "выключается" оппонент.
    Ссылка
    Алексей Аксютенко
    online
      Алексей Аксютенко, 09.04.2017 07:59
    +3
    H4des, 09.04.2017 07:54
    Хороший бокс от Василия. Жаль что не "досрочно". Соса мертвый.
    Почему не досрочно?
    Ссылка
    sprinter1
      sprinter1, 09.04.2017 07:59
    +2
    Цікавий бій вийшов би з Гарсія,вжe хочу цього бою.
    Ссылка
    H4des
    online
      H4des, 09.04.2017 08:06
    0
    Алексей Аксютенко, 09.04.2017 07:59
    H4des, 09.04.2017 07:54
    Хороший бокс от Василия. Жаль что не "досрочно". Соса мертвый.

    Почему не досрочно?
    Не положил, я в этом смысле.
    Ссылка
    Zhez53
    online
    Zhez53, 09.04.2017 08:12
    +3
    Ну что ж, в целом вечер( или утро) украинского бокса в Америке удался. Усику есть с кого брать пример.
    Ссылка
    tigrec1986
      tigrec1986, 09.04.2017 08:25
    +3
    Это просто кайф,смоиреть на Васю.
    Как же хочется увидеть Гарсию,а потом Кроуфорда
    Ссылка
    tabinjoli999com.ua
      tabinjoli999com.ua, 09.04.2017 08:26
    +2
    ВАсилий Ломаченко тіи Умничка!!! Красава Торнадо Вихрь Просто Чемпион!!!!
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    resident_ua
    online
      resident_ua, 09.04.2017 08:31
    +4
    респект промоутеру. три бої, три перемоги. цк допоможе всім боксерам які виграли сьогодні!
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    v_rot_menta
    online
      v_rot_menta, 09.04.2017 08:50
    0
    Красава!!!!
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