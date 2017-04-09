Александр УСИК: «Готов драться с любым чемпионом»

В одном из чемпионских поединков боксерского шоу в Мэриленде украинец Александр Усик одержал победу единогласным решением над небитым американцем Майклом Хантером.

Бой складывался непросто для чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе, но после не самого уверенного начала он сумел собраться и переработать оппонента.

«Доволен своим выступлением. Сделал то, что должен был. Соперник напропускал достаточно ударов и, возможно, бой нужно было останавливать в финальных раундах. Готов драться с любым чемпионом когда угодно и где угодно», — приводит слова Усика ESPN.

Напомним, титулом «суперчемпиона» WBA в данный момент владеет россиянин Денис Лебедев, титулом WBC — латвиец Майрис Бриедис, а поясом IBF — нокаутер из Владикавказа Мурат Гассиев.

Несколько раз рефери предупреждал Хантера за удары ниже пояса, но, как оказалось, грязные приемы не стали для украинца сюрпризом.

«Конечно, я чувствовал эти удары, но они меня не слишком беспокоили. Он пытался меня удерживать, но я был к этому готов и отрабатывал все это в зале. Мне нужна была дистанция, чтобы расширить диапазон ударов», — продолжил анализировать победный бой Александр Усик.

В свою очередь Майкл Хантер признал, что проиграл и не стал искать оправданий, но в то же время выразил надежду еще когда-нибудь разделить ринг с Усиком: «Судьи посчитали правильно, я проиграл и оправдываться не намерен. Нужно было больше активных действий. Хотел бы провести реванш. Усик — отличный боксер и заслуженно является чемпионом».