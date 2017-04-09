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Сергей Долбилов в гостях у Sport.ua

Режиссер и автор документальных фильмов расскажет о предстоящем бое Владимира Кличко

  • 09.04.2017 10:26
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Сергей Долбилов в гостях у Sport.ua
12 апреля гостем Sport.ua станет режиссер и автор документальных фильмов про братьев Кличко, Усика и Ломаченко Сергей Долбилов. Сергей присутствовал на боксерском вечере в пригороде Вашингтона 8 апреля, когда в ринг выходили Усик, Гвоздик и Ломаченко. Маститый режиссер  ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, расскажет об атмосфере, царившей на арене, а также о том, что ждет зрителей в программе «Великий бокс» 29 апреля, которая выйдет до и после трансляция поединка Энтони Джошуа – Владимир Кличко.
 
Начало конференции в 10:30. Вопросы можно задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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