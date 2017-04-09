Сергей Долбилов в гостях у Sport.ua

12 апреля гостем Sport.ua станет режиссер и автор документальных фильмов про братьев Кличко, Усика и Ломаченко Сергей Долбилов. Сергей присутствовал на боксерском вечере в пригороде Вашингтона 8 апреля, когда в ринг выходили Усик, Гвоздик и Ломаченко. Маститый режиссер ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, расскажет об атмосфере, царившей на арене, а также о том, что ждет зрителей в программе «Великий бокс» 29 апреля, которая выйдет до и после трансляция поединка Энтони Джошуа – Владимир Кличко.

Начало конференции в 10:30. Вопросы можно задавать уже сейчас