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Статистика ударов в боях Усика и Ломаченко

Украинцы уверенно перебоксировали своих оппонентов

  • 09.04.2017 11:34
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ringside24.com. Василий Ломаченко - Джейсон Соса
© ringside24.com. Василий Ломаченко - Джейсон Соса

Согласно компьютерной статистике ударов Compu Box, чемпион WBO в тяжелом весе Александр Усик за 12 раундов поединка с Майклом Хантером смог донести до цели 321 удар из 905 выброшенных (35%), тогда как Хантер попал 190 раз из 794 выброшенных ударов (24%). По итогу боя все трое боковых отдали победу Усику с одинаковым счетом 117-110. В заключительном, 12-м раунде, Хантеру был отсчитан нокдаун.

Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко за девять раундов поединка с Джейсоном Сосой смог донести до цели 275 ударов из 696 выброшенных (40%). Соса попал всего 68 раз из 286 выброшенных (24%).

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