Статистика ударов в боях Усика и Ломаченко

Согласно компьютерной статистике ударов Compu Box, чемпион WBO в тяжелом весе Александр Усик за 12 раундов поединка с Майклом Хантером смог донести до цели 321 удар из 905 выброшенных (35%), тогда как Хантер попал 190 раз из 794 выброшенных ударов (24%). По итогу боя все трое боковых отдали победу Усику с одинаковым счетом 117-110. В заключительном, 12-м раунде, Хантеру был отсчитан нокдаун.



Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко за девять раундов поединка с Джейсоном Сосой смог донести до цели 275 ударов из 696 выброшенных (40%). Соса попал всего 68 раз из 286 выброшенных (24%).