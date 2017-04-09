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Ломаченко посоветовали драться с инопланетянами

Американского журналиста впечатлила победа украинца

  • 09.04.2017 12:45
  • 1001 просмотров
  • 1 комментария
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ringside24.com. Василий Ломаченко - Джейсон Соса
© ringside24.com. Василий Ломаченко - Джейсон Соса

Знаменитый американский спортивный журналист Билл Симмонс оказался настолько впечатлен великолепной победой украинца Василия Ломаченко на боксерском вечере в Мэриленде (США), что дал необычный совет нашему соотечественнику.

«Я не уверен, что Ломаченко можно разрешать драться с людьми. Надо выставить его на бой с пришельцами или дикими животными», — написал Симмонс на своей странице в Twitter.

Источник — Обозреватель

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Комментарии
    mr.Holms
      mr.Holms, 09.04.2017 12:54
    +1
    Зачем обижать диких животных, они что не люди?
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