Ломаченко посоветовали драться с инопланетянами

Знаменитый американский спортивный журналист Билл Симмонс оказался настолько впечатлен великолепной победой украинца Василия Ломаченко на боксерском вечере в Мэриленде (США), что дал необычный совет нашему соотечественнику.
«Я не уверен, что Ломаченко можно разрешать драться с людьми. Надо выставить его на бой с пришельцами или дикими животными», — написал Симмонс на своей странице в Twitter.
Источник — Обозреватель
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