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Олександр Усик переміг Майкла Хантера! 13:13 — Maksim-schetinin Поздравляю Усика с победой, американец удивил конечно, настолько хладнокровно и уверено действова... 12:30 — Олександр Фурів усик хороший боксер проте нічого особливого, йому до Кличків чи навіть до рівня Ломаченка не дося...

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Ломаченко посоветовали драться с инопланетянами 12:54 — mr.Holms Зачем обижать диких животных, они что не люди?