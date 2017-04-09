Мануэль Чарр и Тайсон Фьюри устроили настоящее шоу на выставке фитнесс-индустрии, проходивший в Кельне.



Вот как описывает ситуацию немецкое издание Еxpress. «Тайсон, ты сказал, что хочешь вернуться в ринг. Давай, вот я здесь. Ты можешь подраться со мной», - заявил Чарр, прорвавшись к Фьюри. Британец ответил в своем стиле: «Ладно, я буду драться с тобой, Бриллиантовый мальчик. Хотя, ты на самом деле слишком мелок для меня».



Чарр троллинга не понял и попытался наброситься на Фьюри, видимо, решив устроить бой прямо сейчас. Перерасти в настоящую драку потасовке помешали охранники, хотя «последнее слово» осталось за Чарром, который кринул Фьюри: «Увидимся в ринге! Ты псих».