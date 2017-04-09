Дюк МАККЕНЗИ: «Кличко уже 40 лет, а бокс – спорт молодых»

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, британский боксер Дюк Маккензи, в активе которого 46 поединков на профи-ринге (39 – 7, 20 КО) считает, что в случае победы над Владимиром Кличко в запланированном на 29 апреля поединке, чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа будет десятилетие доминировать в супертяжелом весе.



По мнению Маккензи, Джошуа будет вести бой с дистанции и в конечном итоге выиграет по очкам. «Джошуа – верное дело, - цитирует Маккензи Sky Sports. – Жду, что в бою с Кличко он будет работать аккуратно, с удобной для себе дистанции. И если даже Энтони выиграет по очкам, это не будет иметь никакого значения. Джошуа - это будущее спорта. У Кличко был свой этап, ему уже 40 лет, а бокс - спорт молодых. Энтони находится в нужном месте в нужное время и является лицом не только британского бокса, но мирового бокса в течение следующих десяти лет».



Как считает Маккензи, Джошуа понимает, что выиграет предстоящий поединок. «Поверьте мне, он знает, и Кличко знает, кто выиграет предстоящий бой. Кличко уже близок к завершению карьеры и старается заполучить максимально большой гонорар за бой, который только может. Это не случилось в Америке, это происходит в Англии, на стадионе «Уэмбли».



Впрочем, ожидание столь значимого события не заставляет боксеров переходить на жесткие оскорбления. «Этот бой продается и так, никто не должен говорить что-то плохое друг о друге, - отметил Маккензи. Джошуа - хорошо образованный человек, и он знает, как работает этот бизнес. Он не бросается словами и всегда уважительно ведет себя по отношению к своим оппонентам. Он понимает, что супертяжелый вес не похож ни на что: тут все может решить один удар. Плюс, Джошуа очень уважает его, и это правильно».



Бой Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.