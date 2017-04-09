Ломаченко предложил поклонникам выбрать ему следующего соперника

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко, после уверенной победы над Джейсоном Сосой, предложил фанатам выбрать для него следующего соперника.
В список кандидатов попали Терри Флэнаган, Майки Гарсия и Теренс Кроуфорд. Также Ломаченко в шутку предложил встретиться с Энтони Джошуа.
Who's next?— Hi-Tech Lomachenko (@VasylLomachenko) 9 квітня 2017 р.
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