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Ломаченко предложил поклонникам выбрать ему следующего соперника

Украинский чемпион опубликовал опрос в социальных сетях

  • 09.04.2017 18:57
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  • 1 комментария
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Top Rank. Василий Ломаченко и Джейсон Соса
© Top Rank. Василий Ломаченко и Джейсон Соса

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко, после уверенной победы над Джейсоном Сосой, предложил фанатам выбрать для него следующего соперника.

В список кандидатов попали Терри Флэнаган, Майки Гарсия и Теренс Кроуфорд. Также Ломаченко в шутку предложил встретиться с Энтони Джошуа.

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