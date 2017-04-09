Майкл ХАНТЕР: Усик – отличный боксер, он заслуженно является чемпионом

Американский тяжеловес Майкл Хантер-младший прокомментировал свое поражение единогласным решением судей от чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика:
«Судьи посчитали правильно, я проиграл и не собираюсь искать оправданий. Мне нужно было действовать активнее. В будущем я хотел бы провести бой-реванш. Усик — отличный боксер, он заслуженно является чемпионом», - сказал Майкл Хантер-младший.
Источник — Boxingnews
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